EBS et Somzée vainqueurs en finale

Ce dimanche, le club de Somzée accueillait les finales de la coupe de la province. Chez les dames, l’Etoile Basse-Sambre, emmenée par Hélène Frisque, Pauline Antoine et Cindy Scoyer, a remporté la compétition, face à Gembloux et La Cipale. "Après une victoire facile contre la Cipale, les filles ont souffert face à la paire gembloutoise, avoue leur coach, Roland Frisque. C’est le double qui a fait la différence. Alors que le marquoir indiquait 1-1 après les deux simples, on a été menés 3-1, mais Pauline et Hélène n’ont pas paniqué et ont réussi à renverser la vapeur. Ma fille a ensuite perdu 4-11 à la belle, contre Lambert, et Pauline a survolé le match contre Drèze pour s’imposer 4-1. Une très belle victoire, acquise avec les tripes."