"Nos invités étaient à six. Nous ne leur avons rien laissé et avons donné du temps de jeu à tous nos jeunes", confie le mentor mosan Olivier Baudelet. Lambotte (5), Lenoir (3), Warichet, venu de la P2 (3), Héligers (2), Delaite, Tasiaux et Wéron se sont partagé les buts visités.

Namêche 6 – Wavre-Limal 5

"Malgré les absences de Gilson, blessé, et de Hubeaux, suspendu, nous avons fait le taf. Nos jeunes ont fait un gros match et Luyten nous a sauvés quelques fois", précise le triple buteur, Stéphane Jamart. M. Jamart et Marchal ont inscrit les autres buts andennais, le dernier étant un autogoal.

Nationale 3BFlorennes 9 – Thulin 3

Malgré l’absence de leur gardien Steve Ninnin, les Aviateurs ont dominé. Collinet (4), A. Delcourt (3) et Zingle (2) se sont partagé les buts visités.

Montigny 3 – Jemeppe 5

Au complet, les Jemeppois ont mené du début à la fin. Napoleone (3), Boukaftane et Taouchant se sont partagé les buts namurois.

Loyers 9 – Manage 7

Menés 0-3, les Borussen revenaient à 2-3 au repos, avant de s’envoler et de conserver l’avance. M. Fontaine (3), Boutgmi (3), Destrée (2) et Salihu se sont partagé les buts loyersois.

Sambreville 7 – Pont-Loup 5

"Nous avons rapidement mené 3-0, avant de gérer", explique le joueur-entraîneur visité, Dylan Boucha. De 3-0, le score passait à 3-1, 4-1, 4-2, 6-2. 6-5 et 7-5. M. Boucha (3), A. Noël (2), D. Boucha et Debock ont inscrit les buts sambriens.

Nationale 3CAnhée 4 – Tintigny 6

"Nos invités ont bénéficié de la chance du champion", déclare le délégué Olivier Dubois. Nazé (2), Jacquet et Galand (sur un 9 mètres) se sont chargés des buts mosans.

Verviers 5 – Mont 4

"Une très bonne première période (2-2), avant l’arrivée d’énergumènes qui ont mis la pression sur l’arbitre. Nous avons un peu perdu le fil", regrette le T1 mosan Grégory Gilles. Leyssens (2) et M. Mayanga (2) ont inscrit les buts visiteurs.

Gedinne 12 – W. Y Fallais 2

Les Ardennais viraient en tête (3-2), au terme d’un premier acte équilibré. La seconde période était à sens unique. J. Fondaire (4), Sohy (3), K. Fondaire (2), Grimonprez et les jeunes Colaux et Mallien se sont partagé les buts gedinnois.