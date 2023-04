André-Dewez vainqueur du challenge Only Girls

L’édition 2023 a été confiée au club de Malonne, qui œuvre pour promouvoir le sport féminin. Vingt joueuses, venues des clubs de Moustier, Profondeville, Vedrinamur, Les Isnes et Malonne, ont rejoint la salle du Champ Ha. Chaque paire était obligatoirement composée d’une affiliée et d’une non-affiliée. Logique, si on veut attirer de nouvelles adeptes. Les rencontres se sont déroulées dans un excellent esprit. La paire isnoise Julie Dewez-Fantine Dewez est montée sur la plus haute marche du podium.