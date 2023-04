Arbitres: Michelin puis Delabie.

Cartes jaunes: Kosova, Leurquin, Legros, Helenus.

Cartes rouges: Henrot (2 cj), Giglio (2 cj), Trimboli.

Buts: Kleinkenberg (0-1, 45e), Maistriaux (1-1, 50e ; 2-1, 55e), Giglio (3-1, 64e), Ar. Defays (3-2, 75e ; 3-3, 83e), Bukran (3-4, 102e), Ax. Defays (3-5, 112e).

PETIGNY: Charlier, Somme, Delcine, Ducœur (82e Vecchiato), Maistriaux, Barbier, Gjorgjijevski (75e Poupaert), Giglio, Leurquin (55e Helenus), Ezzeroual (62e Urbain), Zamperetti.

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Warzée, Nijskens, Kouadio (52e Godfroid), Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Kosova (76e Ax. Defays), Maillard (64e Ar. Defays), Pleugers.

Dimanche, il ne fallait pas que les Verts snobent les Leus, pas les premiers venus dans cette compétition !

Un premier tir de Kleinkenberg donne des sueurs froides à Charlier. Celui de Gjorgjijevski vaut aussi le détour, avant que Warzée ne sauve à même la ligne. Après le quart d’heure, le Condrusien se met à mieux gérer ses échanges. Mais en face, les gars de Petigny (se) défendent bien. Un goal est même annulé sur hors-jeu. À la 45e toutefois, Kosova prépare le couvert et Kleinkenberg passe à table pour le 0-1.

"Mais il n’y a encore rien de fait", glisse un fan du club des Fagnes. Et il a raison ! En moins de 10 minutes, le match change complètement de physionomie. Car Maistriaux, d’un doublé en 300 secondes, puis Giglio d’une frappe à l’entrée du grand rectangle, mènent les Petignolais jusqu’à 3-1.

À ce moment, Hamois est dans les cordes. Mais contre mauvaise fortune, bon cœur… Les hommes de Trimboli en remettent une couche. Par les jumeaux Axel et Arnaud Defays et Bukran. Sur le banc depuis plus d’une heure, les frangins dynamitent la défense de Petigny. Victime d’un claquage, l’arbitre Michelin se retire et c’est le linesman Delabie qui le remplace. Arnaud ramène d’abord les siens à 3-3 d’un doublé synonyme de prolongations. Lors de la première de celles-ci, Bukran soulage les Verts (3-4) avant qu’Axel, dans la seconde, signe le break à 3-5 pour valider la qualif’.

Le T1 de Petigny ne digérait guère la défaite. "Je n’en veux nullement à mes joueurs. Ils ont respecté les consignes et fait douter l’adversaire pendant plus de 90 minutes. Ce que je n’admets pas, c’est qu’après la sortie de l’arbitre, on nous refuse un penalty flagrant, avant de valider deux buts sur hors-jeux. Vous pourriez le souligner ?"