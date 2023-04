Natoye s’inquiète

En ce lundi de Pâques, Natoye, qui détient toujours son sort entre les mains pour une qualification en play-off à quatre journées de la fin, part à la chasse à la performance face au leader incontesté, Woluwe. En revanche, l’inquiétude règne chez le coach, Laurent Costantiello, à propos du rendu de son équipe depuis quelques semaines. "Nous montrons plusieurs visages ces derniers temps, dont le mauvais qui domine actuellement, confie le dernier cité. D’un match ou d’un entraînement à l’autre, je suis surpris de la prestation: tantôt, on est bien en place et structuré, tantôt, on commet beaucoup de déchet. Autant défensivement, nous parvenons à limiter la casse. Par contre, en attaque, nous manquons de fluidité et ça devient inquiétant."