Jonathan Mulolo: et pourquoi pas coach ?

"Oui car on ne peut pas dire que j’avais fait une préparation exceptionnelle avant cette compétition: un entraînement spécifique en semaine avec mon père, un entraînement le week-end avec l’équipe nationale. Mais avec mes obligations professionnelles (NDLR: consultant chez Deloite), les cours de karaté donnés pour le Simba Team mon club à Namur et à Limal également, les cours de Turbo Kick Power, c’est vraiment le maximum que je puisse donner", avoue-t-il.

Néanmoins, cela semble encore payant. "Parce que je m’efforce de garder une condition physique idéale et que cette équipe nationale, je m’y sens bien, je la connais bien en tant que grand frère de la sélection. Un peu comme je le suis avec ma famille. Au fil des années je deviens un peu la référence et j’encadre volontiers via un petit conseil ou l’autre les membres de l’équipe. La sélection belge JKA pour le style traditionnel est par ailleurs quasi identique à celle du style Shotokan, cela facilite pas mal de choses, aussi en termes de cohésion et de résultats."

"Je suis en équipe nationale depuis 2009 et si le physique, la tactique et la stratégie aident à faire la différence dans un championnat européen malgré tout assez relevé (25 nations présentes en Suisse), il faut aussi se fixer des objectifs raisonnables à moyen terme, conclut-il. Conserver mon titre en 2024 semble encore possible en JKA, aider l’équipe nationale aussi. Ici nous avons perdu sur un détail contre la France au premier tour… On doit pouvoir faire mieux. Même si les combats sont en réalité de plus en plus durs, ça tape bien je dois dire. L’expérience fait encore la différence mais pour combien de temps ?".

Au vu de ses qualités humaines et de management, une reconversion vers le coaching semblerait naturelle. "Je le fais déjà de façon naturelle avec mes équipiers, avec les élèves au club ou avec mes frères et sœurs. La possibilité est donc à envisager même si je n’ai pas encore passé ce cap."