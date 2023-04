Des étudiants lancent un tournoi de spikeball à Wépion

Les matchs se disputeront en 2 contre 2, sur un set de 21 points. Et selon des règles très proches de celles du volley: après la mise en jeu, trois touches maximum entre équipiers (de la paume de la main) avec renvoi de la balle dans le camp adverse via un (et un seul) rebond sur le filet. "C’est mixte et ouvert à tous, débutants comme confirmés, et à tous les âges. Mon père s’est déjà inscrit, ajoute l’étudiant. Nous prévoyons des tours de poule, puis des matchs de classement, afin que chaque duo ait l’occasion de faire 4 ou 5 matchs sur la journée. Dans une ambiance familiale et festive, avec bar, musique, château gonflable et autres jeux à côté. Oui, nous devons tout financer nous-mêmes, grâce à du sponsoring. Quant au matériel, outre nos propres filets (ils coûtent 70 €/pièce), nous en avons loué, notamment à d’autres écoles, afin de disposer d’une dizaine de terrains. Cela permettra de faire jouer 40 joueurs en même temps", précise l’organisateur, qui croit en l’avenir de ce sport accessible et attractif.