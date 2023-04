Trois ans plus tard, l’Entente veut se faire entendre

Les U14 ont depuis bien grandi et certains évoluent déjà avec l’équipe première, à l’instar de l’attaquant Eliott Husquin. "On essaye d’en intégrer de plus en plus au noyau A (deuxième du classement en P3A), c’est la plus belle des vitrines, souligne Fabian. Certains s’entraînent déjà avec eux."

Cette finale, c’est aussi la récompense de 15 ans de travail pour les formateurs de cette association qui encadrent les jeunes joueurs de clubs de Leuze et de Taviers. "On a eu un titre l’an passé en U14 mais une Coupe, ce serait historique pour l’Entente, ajoute le directeur technique. En 15 ans d’existence, on a franchi les étapes. Aujourd’hui, on situe le club sur la carte sportive, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années encore. Le club évolue calmement, étape par étape. Quasiment toutes nos équipes prestent en Provinciaux et depuis deux ans, nous avons obtenu le label trois étoiles. On va essayer de le renouveler. Le stade suivant, ce sont les Inter. Mais on ne veut rien précipiter."

350 jeunes

Avec 350 jeunes, l’Entente possède un solide vivier. Un beau site pour s’épanouir, aussi, avec les installations de Semrée. "Ramener la Coupe à la maison où tous les supporters reviendront de Bièvre, ce serait tellement beau, conclut Fabian. Mais attention à Spy. Même si on a éliminé Naninne, le gros morceau, les Spirous restent solides. Ils jouent en Régionaux et nous en Provinciaux, mais cela ne veut rien dire. Certains évoluent aussi déjà avec la P3." Et avec trois équipes en finale (voir ci-dessous), ils seront également bien soutenus. De quoi rendre cette finale encore plus belle.