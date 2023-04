Arbitre: Bonanno.

Carte jaune: Autequitte.

Buts: F. Fromont (1-0, 10e ; 2-1, 68e ; 3-2, 107e ; 4-2, 115e), Dasty (1-1, 46e), Cordioli (2-2, 78e).

SPY: Matriche, Fournier (90e Lassoie), Jorand, Delvigne, L. Fromont, F. Fromont, Autequitte, Hody, Boujabout (73e Verstraete), Sustendal, Motte (75e Bodart).

BEAURAING: Delobbe, Robert (83e Ansiaux), L. De Becker, Cordioli, Suray (81e Auspert), Diskeuve, Mont, Fallon (75e T De Becker), Dasty, Dardenne, Broyer.

Les acteurs s’affrontaient une troisième fois cette saison après leurs duels en championnat (un succès partout).

Privés de Jeanmart et Lengele, blessés, de Barry et Francotte, suspendus, les Spirous, qui saluaient le retour de F. Fromont (incertains, Hody était titularisé, au contraire de Rhatay) ont éliminé des Beaurinois orphelins de Bachelard, suspendu, mais rassérénés par le retour de Mont. Incertains, Broyer et Diskeuve étaient titulaires.

Le duel démarrait sur les chapeaux de roue. Motte lançait F. Fromont en profondeur. Le goleador local s’y prenait à deux fois pour ouvrir le score (1-0). Empruntés, les jeunes Beaurinois éprouvaient des difficultés à développer leur jeu. Au contraire de Spirous dangereux en contre. Les visiteurs retrouvaient leurs automatismes à l’approche du repos, à l’image de l’égalisation de Dasty (1-1).

"On met du rythme", demandait Eddy Broos dès la reprise. "On reste haut et on presse", lui répondait son vis-à-vis Christian Léonard. Les occasions passaient d’un camp à l’autre. Sur l’une d’elles, Fromont signait le doublé (2-1). La frappe de Cordioli se logeait quant à elle dans la lucarne (2-2).

Dans les prolongations, l’inévitable F. Fromont qualifiait son équipe pour la finale, organisée à. Beauraing ! Entre-temps, Diskeuve avait manqué l’égalisation sur penalty.