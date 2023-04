Petigny pour 7 jours de folie, le Condrusien comme contre une P1

Arbitre: J. Michelin.

PETIGNY: suspendus: Wanschoor, Tenaerts, Rombaux ; blessés: Masson, Lalouette.

CONDRUSIEN: blessés: Hébette, Lecomte, Evard, Chenon.

Aucune pression chez les Leus, pour qui se retrouver à ce stade de la compétition est du bonus depuis longtemps. "On aborde le match sereinement, c’est déjà historique pour le club d’en être arrivé là. Mais il est vrai qu’être à 90 minutes d’une finale, ça trotte un peu dans les têtes", concède Sébastien Marée, le coach petignolais qui a resigné pour une 7e saison au stade Robert Dubuc. "Les 300 spectateurs du quart de finale ont vu qu’on avait tenu la dragée haute à une équipe renforcée par des éléments de D2. Puisqu’on l’a fait contre Meux, pourquoi pas encore une fois contre le Condrusien ? Mais il faut tout de même rester les pieds sur terre. J’ai été le voir jouer à Nismes puisque le match de Petigny était remis. On s’attaque à un autre gros morceau, face à une des équipes en forme de la P1 et qui marque beaucoup !"

Pour contrer les offensives hamoisiennes, les joueurs de Petigny ne compteront pas leurs efforts, même si leur calendrier immédiat ne les ménage pas. "On va jouer 3 gros matches en 7 jours, avec le Condrusien dimanche, Gedinne mercredi et Rochefort B samedi soir", énumère le T1. En championnat, son équipe, qui revient de loin après un premier tour plutôt poussif, est en lice pour une nouvelle participation au tour final. "Vu le début de saison, on peut s’estimer heureux de le jouer. Car il faudrait une catastrophe pour ne pas y être." Une demie de coupe, un 2e tour final d’affilée… Petigny confirme son statut de valeur sûre du haut de la P2. Et cela suscite l’intérêt des joueurs, déjà nombreux à rejoindre les Leus la saison prochaine. Dernier transfert en date, la venue du gardien Smain Belkessa (Revin) pour concurrencer Kevin Charlier.

Lui aussi en course pour le tour final – mais un échelon plus haut –, le Condrusien n’en est pas moins ambitieux dans cette coupe, devenue aussi un objectif. "Nous sommes arrivés jusque-là. Désormais, il est clair que notre objectif est d’atteindre la finale", indique l’entraîneur Damien Trimboli. Malgré l’écart de division, les Verts ne s’attendent pas à survoler les débats et se méfient de leur adversaire qui possède de grandes qualités. "J’ai mis mes joueurs en garde. Ce n’est pas parce que nous jouons contre une P2 que nous allons remporter ce match facilement. J’ai rencontré Petigny à quatre reprises avec Haversin l’an passé et je n’ai jamais eu facile face à cette équipe qui possède de grosses individualités, à l’image de Zamperetti dans le milieu du jeu. Pour moi, Petigny a déjà le niveau d’une première provinciale. Il faudra tout donner et ne rien lâcher pour se qualifier."