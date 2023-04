14-7, 24-22, 14-15, 10-12.

NAMUR: Wilson 22 (3x3), Dossou 3, Zelnyte 10 (2x3), Whitted 11 (1x3), Carpreaux 8, Saucin, Davreux, Rupnik 8 (2x3).

Les deux équipes sont nerveuses et les pertes de balle se multiplient en ce début de match. Si Hanne Mestdagh donne le ton derrière l’arc pour les Courtraisiennes, ce sont Joris et Zelnyte qui se répondent au scoring (6-7 à la 6e), avant que Whited ne marque de loin. Même si elles sont déjà dans le bonus, les Namuroises défendent dur et se projettent en contre-attaque, forçant Philip Mestdagh à demander un premier temps mort (13-7, 8e).

Namur prend 12 points d’avance par Wilson après une période d’accalmie (19-7, 11e), mais la réaction courtraisienne ne se fait pas attendre. Les Flandriennes, muettes depuis cinq minutes, plantent un 11-2 pour recoller au score (21-18). Les paniers s’enchaînent et Zelnyte, bien dans son match, inscrit deux tirs primés en quelques instants (29-20, 15'). Rupnik l’imite mais Courtrai ne compte décidément pas laisser les Namuroises prendre leur envol (+6). À nouveau en problème de fautes, les joueuses de José Araujo restent sereines et ne laissent plus Courtrai marquer de plein jeu lors des trois dernières minutes (38-29) avant le repos.

Au retour des vestiaires, Namur reprend l’ascendant et une belle avance (45-32, 24e), mais commet de trop nombreuses fautes. Les Courtraisiennes n’en profitent pas tout de suite et sont sanctionnées à leur tour pour des contacts trop francs, avant d’accélérer en fin de période (52-44).

Perisa règle la mire puis se fraye un chemin pour un lay-up facile, pour ponctuer un 2-13 en faveur de Courtrai (52-49, 31e). Après un temps mort pour stopper l’hémorragie, Namur réagit par Wilson derrière la ligne des 6,75m. L’Américaine sert parfaitement Whitted sur l’action suivante, qui obtient le "and one", avant d’intercepter et de filer au lay-up. Ça va trop vite pour les Courtraisiennes, rappelées par Philip Mestdagh (60-49 à la 34e). Les deux équipes manquent de réussite et Courtrai se rapproche finalement à l’entrée du money-time (62-56, reste 1'30). Heureusement pour les Namuroises, qui ont marqué deux points en six minutes, les tentatives suivantes de Courtrai échouent.

"Même si ce n’était pas encore parfait, c’était bien mieux que mercredi, réagit Lionel Dorange. On a dû gérer en fonction des fautes, mais on a su rester dans le plan et on a montré qu’on était une équipe soudée. Il faudra faire plus attention à nos transitions défensives et aux rebonds dimanche. On devra aussi montrer plus d’agressivité offensive, on n’obtient que huit lancers aujourd’hui" Les Namuroises, reboostées par cette victoire primordiale, disputeront la belle ce dimanche à 17h à domicile.