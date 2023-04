Coupe de province: Suivez en direct la demi-finale entre Spy et Beauraing

Hormis pour quelques rencontres qui avaient été reportées, les équipes séniores masculines sont au repos en ce week-end de Pâques. À l’exception également de celles qui sont toujours engagées en coupe de province. La première des deux demi-finales de la compétition namuroise est programmée ce vendredi soir et ce sont les Écureuils de Spy qui accueillent chez eux à 20h30 Beauraing, club hôte de la grande finale. Le duel est aussi celui de deux coaches qui ont annoncé depuis longtemps qu’ils ne resteraient pas en poste en fin de saison. La motivation est donc encore plus grande de décrocher son ticket pour la finale, histoire pour Eddy Broos et Christian Léonard de partir par la grande porte.