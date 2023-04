Ce seront d’abord les Brabançons, récents vainqueurs de la Coupe AWBB, qui viendront défier des "Oursons" déforcés à l’Andenne Arena. "Nous sommes, à nouveau, dans une situation très précaire pour affronter une équipe de Waterloo très bien balancée et qui a du caractère, regrette l’entraineur mosan . Nous ne nous sommes entraînés qu’une fois la semaine dernière et si Jean Delva était de retour ce mardi, c’était sans contact. J’espère récupérer Maxime Grégoire et Arnaud Otte la semaine prochaine."