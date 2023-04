SPY: blessés: Jeanmart, Lengelé ; suspendus: Barry, Francotte ; incertains: Hody, Rhatay ; retour: F. Fromont.

BEAURAING: suspendu: Bachelard ; incertains: Broyer, Diskeuve ; retour: Mont.

Jemeppois et Beaurinois vont se retrouver pour la troisième fois de la saison ce vendredi soir (une victoire partout). L’affiche s’annonce intense, disputée et équilibrée, les deux formations voulant atteindre le stade ultime pour diverses raisons.

Du côté des Spirous, l’objectif de cette saison est clairement de remporter la Coupe. "Si nous sommes éliminés, nous terminerons cette saison quelque peu pourrie, regrette Eddy Broos, le T1. Nous avons donc plusieurs cartes en mains pour continuer le parcours et espérer remporter le trophée. Mais pour cela, il va falloir éliminer Beauraing qui, ne l’oublions pas, va mettre sur pied la finale dans ses installations. Nos adversaires auront à cœur de se qualifier. Par conséquent, face à de jeunes joueurs plein de fougue, nous devrons être matures, solidaires et sereins. Il faudra aussi respecter les consignes. J’ai pu voir notre adversaire à Grand-Leez, dimanche dernier, et ils auraient pu revendiquer autre chose que la défaite. Et l’avantage du terrain le sera-t-il ? En championnat, chacun des adversaires de ce soir avait battu l’autre dans ses installations (2-3 à Beauraing et 3-4 à Spy)."

Quant aux Famennois, il ne sera pas utile de les motiver dans le chef de leur coach Christian Léonard puisque, comme écrit plus haut, la finale se disputera "at home". "Il est inutile de nous mettre une pression inutile, professe l’ami Christian. Mes jeunes pousses auront pour eux la fougue de leur âge et une certaine insouciance. Jouons notre jeu. En face, il y aura le meilleur buteur de P1. Et mes garçons seront frais car je leur ai donné congé jeudi soir."