Pratz retrouvera Defresne la saison prochaine à Biesme

Premier gros coup du mercato signé par les Biesmois. Après Descarpentries (Bioul), c’est Patrick Pratz, l’attaquant de Couvin-Mariembourg, passé par Tamines et Marloie dernièrement qui a signé chez les Djobins. "Je suis content de retrouver Olivier Defresne, mon ancien coach, explique le joueur français qui aura roulé sa bosse aux quatre coins de la province (et ailleurs). Je viens pour la P1, la D3 ne m’intéresse moins même si le club peut toujours monter grâce au tour final. J’espère marquer des buts, c’est pour ça que Biesme m’a transféré." À Couvin, après Murrone et Davrichov, c’est déjà le troisième départ important.