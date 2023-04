Pour la 2e place, ou mieux ?

"Pour la première place, on n’a plus notre sort en mains, même si Ixelles reste sur un résultat surprenant contre Jemeppe et doit encore affronter St-Louis ce vendredi, puis Chaumont et Beauraing, relève son collègue namurois, Jérôme Cornet. Si les Bruxelloises venaient à se casser la figure, on essayerait évidemment d’en profiter. Mais focalisons-nous d’abord sur la deuxième place et sur cette rencontre à Floreffe, dont le résultat changera forcément la donne. Même une défaite 3-2 ne serait pas catastrophique pour nous, vu notre match de retard sur elles (NDLR: Namur bouclera la phase classique face à Lesse & Lhomme et à Gembloux). Mais on ira pour tenter de l’emporter. Dans ce cas, les trois quarts du travail seraient faits. On ressortira les calculettes après…"

"Un point perdu"

La première explication avait tourné à l’avantage des Sambriennes (2-3). "On peut quand même s’en vouloir d’avoir perdu un point à Bouge, enchaîne leur entraîneur. Car on était au-dessus. On menait d’ailleurs 0-2, avant de se laisser aller. Et Namur, qui est une belle équipe, n’avait pas manqué de revenir. On s’est mis dans des situations délicates à d’autres occasions, comme à Beauraing et à Gembloux. Sans cela, on aurait davantage sécurisé notre rang pour les gros matchs. Mais j’ai été étonné du niveau de ce championnat, très bon."

Jérôme Cornet, lui, s’était engagé avec Namur le lendemain de ce derby (Olivier Gilson avait rendu son tablier quelques jours avant). "Non, je n’ai pas eu l’occasion de voir Floreffe à l’œuvre depuis, mais j’ai glané des infos à gauche et à droite. Et puis, je connais la majorité de leurs joueuses", précise celui qui souhaiterait évidemment terminer son mandat en beauté, avant de céder le relais à Laurent Hannecart. "Viser la montée n’était pas vraiment l’idée du club au départ, mais la possibilité étant là… Et les dirigeants ont déjà beaucoup travaillé en vue de la saison prochaine."

Du côté floreffois, le haut du tableau était inscrit parmi les objectifs initiaux. "Vu le boulot accompli avec ce qui était un nouveau groupe et le volley développé, tout le monde serait déçu. Ce serait en tout cas perçu comme une belle récompense, de finir en ordre utile", confirme le libero de Waremme, qui reprendra la P2 dames de Floreffe la saison prochaine. "Je voulais travailler avec des jeunes. Mais je suis content de cette expérience à la tête de joueuses expérimentées. J’aurai autant appris d’elles que l’inverse."