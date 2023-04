Marvyn Henrard enfonce le clou en RGT

Avec deux victoires et une troisième place (après être reparti en super rallye) en trois courses, Marvyn Henrard se positionne clairement comme le favori au titre GT en fin d’année. Moins d’un an après ses débuts dans la discipline (son premier rallye était le Rallye-Sprint de Haillot, en mai 2022), la progression du garagiste de Sart-Bernard est impressionnante. Sur les 36 tronçons chronométrés ayant eu lieu depuis le début de la saison, la Porsche 911 Gt3 aux couleurs “Oh la vache” s’est imposée à 24 reprises, soit sur près des 2/3. Pourtant, les conditions délicates rencontrées par les concurrents lors de ce 69e Rallye des Ardennes ne lui ont pas rendu la vie simple. " Certaines cordes ressemblaient davantage à des cratères qu’à des cordes, c’était vraiment compliqué, surtout avec la Porsche, analyse le Namurois, mais on est content d’être arrivé au bout, et surtout avec la victoire. L’ambiance au bord des spéciales était fantastique avec des supporters toujours plus nombreux. Leur soutien fidèle nous pousse à donner le meilleur de nous ! Quel plaisir de donner du spectacle au volant de notre GT3."