NATOYE: S. Clabodts 2, Demoulin 17 (2x3), Dehon 14 (2x3), Igot 2, Binamé 8 (2x3), Jacques 2, Bothy 4, E. Clabodts 10, Arts, Leroy, Bernard 8.

Les débuts sont laborieux. Peu en rythme et léger en défense, Natoye subit la réussite de Libramont (20-17, 10e), avant de prendre la tête à la mi-temps grâce aux réveils de Bernard et de E. Clabodts: 33-35. À la reprise, les Jaunes montrent leur vrai visage en prônant une défense plutôt dure et retrouvent l’efficacité offensive (42-59, 30e). La victoire acquise, Natoye laisse quelque peu le dernier quart. "C’est un bon match du mercredi soir, admet le coach, Louis Crevits. On a joué dix minutes satisfaisants qui ont suffi mais ce match a été abordé un peu trop au petit trot à mon goût."