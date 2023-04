Dos au mur, Namur doit jouer avec ses tripes

À la lecture de la feuille de stat', les chiffres sont éloquents: avec seulement une joueuse à plus de dix points et deux assists sur l’ensemble de la partie, les Namuroises n’ont pas réussi à faire vivre le ballon en attaque. "On a vécu un jour sans mais ça prouve aussi qu’on ne joue pas en équipe, lâche la meneuse. On doit parler ce soir (lisez hier), s’en mettre plein la gueule et arriver sur le terrain avec le couteau entre les dents ce vendredi ! Si nous sommes professionnelles et que nous avons un minimum de fierté, on a toutes nos chances de l’emporter. Si pas, ces play-off seront un lourd échec", conclut la capitaine.

En cas de victoire, les Namuroises recevront à nouveau lors de la belle prévue ce dimanche.