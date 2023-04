Axel Merckx: "Maxence Place m’a surpris"

"Il ne s’affole pas"

Qu’a-t-il pensé de la reprise de Maxence Place sur le Grand Prix de Rhodes et sur le Tour de cette même localité, en Grèce ? "Je ne savais pas trop ce qu’on pouvait attendre de Maxence pour sa première course dans sa nouvelle catégorie, celle des élites et des espoirs, surtout avec les problèmes de genou dont il a souffert cet hiver et qui l’ont retardé dans sa préparation, avec six semaines d’arrêt, répond-il. Mais il m’a bien surpris à Rhodes. Pas parce que je doutais de ses capacités. Malgré son retard, il a été loin d’être ridicule. Il a même été avec les meilleurs de l’équipe. Ce qui n’est pas mal, quand on sait que nous avons remporté le classement final."

Avec le Portugais Antonio Morgado. "On verra ce que cela donne sur le Circuit des Ardennes. Il n’avait plus couru depuis la Grèce, avec une bonne semaine sans compétition. Ce n’est pas plus mal pour qu’il continue à bien se remettre au niveau de son genou. Je sens qu’il a la tête bien posée sur les épaules. Il ne s’affole pas. Il n’y a d’ailleurs pas de raison de s’affoler: il a signé deux ans chez nous."

Tous les soucis au genou de Maxence Place ne sont pas réglés pour l’instant. "Maintenant, c’est le droit qui enchaîne", détaille le coureur de Biesme. Cela l’inquiète-t-il ? "Un peu, mais tant que je peux rouler, ça va. Je prends sur moi en attendant. Mais j’étais content de ma reprise, en Grèce. J’ai bien conscience que ce n’était pas le plus haut niveau, là-bas, mais c’était sympa de me confronter aux coureurs de ma nouvelle catégorie, sur des courses beaucoup plus longues, avec pas mal de bosses." Ce sera encore le cas jusque dimanche, sur le Circuit des Ardennes.