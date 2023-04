Angels et Black Bears bien représentés en championnat

Les Angels seront doublement représentés en D4B. "On a créé une deuxième équipe, car on avait assez bien de cadets qui montaient de catégorie. Christophe Heymans coachera les deux, avec un assistant à désigner. Il évaluera le niveau de chacun pour former les deux noyaux, avec la finalité qu’un des deux essaie de viser la montée."

Les cadets entreront, eux, en lice le week-end suivant. "Avec plusieurs ex-minimes dans leurs rangs. Et trois coachs pour assurer les entraînements et les matchs. Ils devront évidemment se coordonner. En minimes, on repart de zéro, avec de nouveaux jeunes venus essayer la discipline. On ne les a pas alignés en championnat cette année. Il faut un certain écolage avant de monter sur un terrain. Mais on organisera certainement des matchs amicaux pour eux dans quelque temps."

Réparations en attente

En début d’année, la structure namuroise s’est complétée d’une équipe "Peanuts", rassemblant six enfants de 5 à 7 ans et basée sur la psychomotricité orientée baseball (voir notre édition du 24 janvier). "Adrien Geuquet, qui a souhaité ne plus occuper la présidence, s’en charge. Non, on n’a pas encore trouvé son successeur. L’appel est lancé", ajoute la secrétaire d’un club, dont les installations wépionnaises portent toujours quelques stigmates de la "grosse" tempête de février 2022… "Des travaux étaient prévus, notamment pour remettre en état un dug out et un grand filet de protection. Mais rien n’a été fait. On attend toujours le retour de l’assurance du propriétaire du terrain (la nôtre couvre notre matériel), et l’intervention annoncée à l’époque de la Ville. Mais on peut y jouer", rassure Nancy Dubail.