Tamines se sépare de Katuma

À court terme, la priorité du boss, c’est de former son équipe pour la saison 2023-2024. "J’ai déjà dit aux joueurs que s’ils acceptaient nos conditions, le groupe actuel serait maintenu, explique-t-il. On a pas mal modifié l’équipe en cours de saison et elle donne satisfaction. On sera plus exigeant la saison prochaine au niveau des entraînements. Il y aura des séances en plus." Mais des garçons comme Leemans ou Becquevort sont fort sollicités et risquent d’aller voir ailleurs.

Concernant la reconduction du staff, le discours est identique. "Je ne vois pas pourquoi on changerait, enchaîne Paul Locicero. Il faut juste voir si Tibor (Balog) pourra adapter ses horaires professionnels à la charge d’entraînements qui changera. On doit encore en discuter avec lui. Mais l’idée, c’est de travailler sur le long terme avec ce staff de qualité (Balog, La Valle et Bourdon). Vu tous les changements dans l’équipe, ça n’a pas été simple au début mais le travail commence à porter ses fruits."

Aron Katuma remercié, Caua vers l’Olympic

Si Paul Locicero n’a pas encore de profils précis pour renforcer l’équipe ("juste quelques discussions"), par contre, il annonce deux départs, dont un avec effet immédiat. Celui de l’attaquant venu de La Louvière Centre durant le mercato, Aron Katuma. "Aron ne fait déjà plus partie du groupe, annonce-t-il. Il a trop d’absences aux entraînements et trouve chaque fois des excuses. Je considère ça comme un abandon de poste. Et puis il n’apportait pas ce qu’on attendait de lui. " L’autre départ, ce sera pour la fin de saison et il concerne la recrue brésilienne Pereira Coelho Caua. "Il est un peu à l’étroit en D3 et j’ai déjà un arrangement avec l’Olympic, avoue Locicero. Mohamed Dahmane est venu le voir jouer et si tout va bien, il ira là-bas, tout en nous appartenant toujours. Il fait partie du projet et n’a jamais que 19 ans. S’il s’en va, il sera remplacé par un autre numéro 6."

Paul Locicero était discret ces dernières semaines. Mais il reste ambitieux et déterminé à ce que Tamines gravisse les échelons.