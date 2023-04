Staff confirmé à la RUW !

Manu Rousselle, entraîneur principal, Mehdi Nejjar, entraîneur adjoint, et Dieter De Backer, entraîneur des gardiens, ont en effet tous les trois reçu leur bon de confirmation pour une saison de plus sur le banc cinacien. Pour rappel, Rousselle avait pris ses fonctions fin janvier à la RUW pour succéder à David Maucq, remercié par le club. À l’époque, l’ex-coach d’Aische avait confié que son arrivée au stade Tillieux avait été précipitée par le limogeage de David: "J’étais déjà en contact avec Ciney mais je n’avais qu’un accord de principe pour entrer en fonction au début de la saison 2023-2024." On sait finalement ce qu’il en a été, avec une place devenue vacante un peu plus vite que prévu.