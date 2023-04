Lwangi reprend progressivement à Namur, Boreux suspendu à Meux

Meux: on change les habitudes

Laurent Gomez a changé les habitudes cette semaine en proposant à ses joueurs une course d’orientation du côté de Grand-Leez, mardi soir. Au même moment, la P1 affrontait Ciney. Et pour la petite histoire, papa Rousselle a battu le fiston Arthur 1-3. Dans le noyau D2, avec les retours de Smal et Gaux, tout le monde est sélectionnable avant le déplacement à Waremme, à l’exception du capitaine Antoine Boreux, suspendu. "Coco" Marion a fait l’impasse pour ménager son genou et Justin Gaux était retenu par sa formation.