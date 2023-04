Les différentes disciplines

Les concours complets regroupent du jumping, du cross-country et du dressage. Ces trois disciplines demandent de l’endurance, de la précision, de l’agilité et de l’aisance, des critères qui seront jugés, tout le week-end, par un jury.

Au programme des jeudi et vendredi 17 et 18 août: dressage CCI1-intro, CCI2-S, CCI3-S, CCI4-S et le reste du week-end le jumping et le cross-country CCI1-Intro, CCI2, CCI3-S, CCI4-S seront mis à l’honneur.

Des journées bien chargées pour les cavaliers, venus sur le site de Gesves exercer leur talent.

En pratique

Des hébergements seront mis en place afin d’accueillir le plus confortablement possible les cavaliers et spectateurs (Ibis de Namur Centre et gites à Gesves et Assesse).

L’accès est gratuit les jeudi et vendredi ainsi que pour les moins de 12 ans. Le pass week-end est fixé à 10€.

De nombreuses animations seront proposées pour petits et grands : balade à dos de poney ou en attelage, visite du magnifique château d’Arville et de la ferme, démonstrations équestres...