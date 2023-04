Jeunesse et expérience, la formule gagnante du RSC Ohey, champion de P3B

Profitant des pertes de points de leurs opposants directs, les Oheytois ont su enchaîner les bonnes performances (22 victoires en 25 rencontres) et en particulier à l’extérieur (11 victoires en 12 matches). "Étant donné qu’on s’entraîne et qu’on joue sur synthétique, les années précédentes, nous avions du mal à développer notre jeu à l’extérieur et en particulier sur des terrains compliqués."

Cette faculté de pouvoir tenir un score ou de renverser la tendance d’un match, Ohey la doit à son esprit d’équipe. "L’ambiance au sein du groupe est plus que bonne, nous avons une équipe mélangeant jeunesse et expérience qui, cette année, a créé une combinaison parfaite. Les joueurs d’expérience nous permettent de rester calmes dans les moments chauds durant les rencontres alors que les jeunes nous apportent la créativité et le peps qui nous permettent de débloquer le score quand on est dans le jus." Ce même esprit d’équipe a permis aux Oheytois de se remobiliser au second tour après la lourde défaite face à leur dauphin Ciney (10-3). "Lors de cette rencontre, nous avions tous très mal joué mais cette claque nous a permis de garder les pieds sur terre et de ne pas nous reposer sur nos lauriers." Il reste seulement trois rencontres à jouer pour Ohey, qui tient le destin de plusieurs équipes entre ses mains mais il serait mal vu de croire que les Rouge et Noir ne vont pas se donner à fond. Au vu de la mentalité du staff et de des joueurs, ils auront à cœur de proposer du beau football et de terminer en apothéose leur saison d’ores et déjà réussie.