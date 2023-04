David Deschambre ne sera plus le T2 de Tchalou la saison prochaine

Après neuf saisons de collaboration, dont cinq en tant que coach adjoint de l’équipe de Ligue A, David Deschambre ne fera plus partie du projet de Tchalou. "Dans un premier temps, il m’est revenu, indirectement, que le club avait entrepris de prendre langue avec d’autres, pour leur proposer le rôle de T2. Je n’étais pas au courant" , explique le Profondevillois, qui s’en est logiquement inquiété auprès des décideurs chapellois. "Je les ai rencontrés, pour clarifier les bruits qui couraient. Et ils m’ont confirmé que, malgré leur entière satisfaction à mon égard et l’absence de reproches, il n’y avait plus de place pour moi dans leur prochain organigramme." La séparation était inévitable. Touché et déçu par cette manière de procéder, l’entraîneur namurois tient toutefois à ce que la fin de son séjour en terre hennuyère se passe dans le respect mutuel. "La page se tourne. J’aurai vécu de beaux et grands moments dans ce club renommé. J’y ai appris énormément, côtoyé de belles personnes, encadré de bonnes joueuses. Certaines m’ont marqué. Ce fut un honneur d’être dans leur staff ! Et je ferai preuve d’honnêteté, de loyauté et de fidélité jusqu’au bout (NDLR: il reste trois matchs de challenge play off)", indique celui qui ne sait de quoi son avenir de coach sera fait. "Je ne cherche pas. Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Même si je continuerai très certainement à suivre le volley de haut niveau."