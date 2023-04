Couvin ne panique pas

En pleine lutte pour le maintien, Couvin Mariembourg voit déjà plusieurs titulaires s’en aller la saison prochaine. Après le défenseur Julien Murrone qui se dit "prêt pour un nouveau défi", c’est au tour de Guela Davrichov d’annoncer son départ. Il rejoindra Gosselies, en D3 ou en P1. Quentin Deppe a aussi des envies d’ailleurs. Toujours président même s’il a délégué pas mal de responsabilités à d’autres membres du club, Axel Quataert ne s’en inquiète pas de trop. "C’est le jeu à cette période de l’année, relativise l’assureur fagnard. Actuellement, ce qui me tracasse surtout, c’est l’avenir incertain du club en D3 qui nous empêche de discuter de manière confortable avec les joueurs. Comme l’an passé, nous sommes dans le flou et cela complique les choses. Mais notre but est de rester compétitif. Dans le pire des scénarios, nous reconstruirons, cela ne me fait pas peur."