Les Auvelaisiens menaient 2-0 au quart d’heure grâce à Faye (2 fois). Le score passait ensuite à 2-2 (16e), 3-2 (Pigros sur un caviar de Moretti) et à 3-3 (24e).

La seconde période était du même tonneau. De 4-3 (autobut), la marque montait à 4-5, 5-5 (l'inévitable Moretti bien servi par Grande Y Lara), 5-6 et à 6-6 (Faye). Vanstichel (3), Moreau (2) et Minet ont inscrit les buts visiteurs.

"Walcourt mérite son point et n’est clairement pas à sa place au classement, concédait le T1 sambrien Régis Romainville. Le dernier rempart adverse a effectué une prestation de haut vol.

Cette saison aura été usante tant sportivement que psychologiquement avec nos 3 joueurs absents (tous les 3 touchés aux croisés) depuis l’entame de la saison."

"Un match équilibré qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre", précisait le joueur-entraîneur visiteur Cédric Coppin.

Dinant B 3 – Mettet-Oret 5

Les spectateurs ont vécu une belle rencontre. Au repos, Mettet menait 1-3 et 1-4 dès la reprise. Les Dinantais passaient alors à la tactique du gardien volant et se rapprochaient à 3-4 (43e). Alors que les Mosans flirtaient avec l’égalisation, le gardien djobin C. Graulus en décidait autrement avec un drop victorieux (48e).

Polomé (2) et Kempinaire (en gardien volant) se sont partagé les buts locaux, Blanchard, C. Graulus, Lé. Graulus, T. Graulus et Rémy, les buts visiteurs.

"Un match de bonne qualité, avec un adversaire plus que correct", précisait le gardien visiteur Cédric Graulus.

Vedrin 2 – Dinant 8

Guede et Limet se sont partagé les buts locaux, Colot (3), Herman (3), Akandja et Dikeni, les buts visiteurs.

"Je déplorais beaucoup d’absents. Il va falloir transférer pour la saison prochaine", précisait le T1 vedrinois Pierre Monjoie.

Ciney 5 – Seilles 9

"Dans le choc des extrêmes, nous n’avons pas démérité. Le score est finalement sévère vu notre prestation. Seilles a été plus réalistes en zone de conclusion et nous a punis Ciney à chaque manquement défensif", précisait le coach cinacien Jérôme Renard.

Les leaders menaient rapidement 0-2 (3e, 8e). Entretemps, le MFCC avait trouvé deux fois les montants. Menés 0-3 (12e), les visités réduisaient le score via Ducastel (1-3). Le repos était atteint sur le score de 1-6. Les Seillois entamaient la seconde période en force (1-7). Le dos au mur, les visités relançaient le suspense grâce à Gillot (2-7), Ducastel (3-7) et Miler (4-7). Les Cinaciens, qui n’avaient couché que 6 joueurs sur la feuille (dont deux joueurs de P2 et un vétéran) craquaient physiquement (4-9). Gilot fixait les chiffres (5-9). Dago (2), Dejasse (2), Gilsoul (2), Cepa Dos Santos et Toussaint sont les buteurs seillois.

"Cette P1 est surprenante, lance le coach seillois Sylvain Depas. En trois semaines, nous venons de jouer les deux derniers. Ces équipes sont parvenues à nous faire douter. Je retiens les 2 points de la victoire. Tout mon groupe a décidé de rester la saison prochaine."