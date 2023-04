Succès de… Victoire Cravatte à Vresse

En pleine préparation pour les Championnats de Belgique de course de montagne, fin du mois, Mathis Lange s’est rassuré, sur un parcours costaud. Il s’est imposé avec près de neuf minutes d’avance sur Ward Simoens et Simon Alonso. "Je pars avec un rythme assez soutenu et je m’isole assez vite devant. Je ne lâche rien pour autant et relance dans les côtes. Histoire de tester mes limites et de faire un gros entraînement. Les sensations sont bonnes, j’espère les garder", sourit Mathis.

Jolie quatrième place au classement scratch pour Charline D’Orchymont, qui devance Eve Michel et Jessica Dauvin.

Sur le 15 kilomètres, le premier à rallier l’arrivée était en réalité une première. Victoire Cravatte s’est imposée devant son coéquipier de la Belgique Trail Académie, Romain Pierret. "La course démarre très vite et on se retrouve à trois durant deux kilomètres. Les jambes sont bonnes et je sens que j’ai des réserves. Je me donne un peu dans une grosse difficulté et je creuse l’écart pour ne plus voir personne jusqu’à la fin", souligne Victoire.

34 minutes d’avance

David Barthélémy et Benjamin Drion ont terminé 3 et 4 de la course, mais composent le podium masculin. Chez les dames, Valérie Seveno a terminé 13, à 13 minutes de la gagnante, Salomé Seveno complétant le trio féminin de tête.

Cela se joua à pas grand-chose sur le 22 kilomètres, Geoffrey Lallemand terminant avec deux petites secondes d’avance sur Michel Castillo. Chez les dames, ce fut moins disputé, avec la victoire de Margaux Rémy.

Seule une trentaine de concurrents s’élancèrent sur la plus longue distance de 38 bornes.

Au final, Éric Fusil décrocha la victoire, devant François Masson et Jérémie Chintinne. Chez les dames, Bartha Boglarka franchit la ligne d’arrivée avec… près de 34 minutes d’avance sur Pauline Dekoster et Florence Mathelin.