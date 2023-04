Namur: l’art de rater la bonne occasion

Cédric Fauré, le mentor namurois, ne s’attendait pas à cette "mauvaise blague" au lendemain du 1er avril. Un déplacement en terre liégeoise qui s’est terminée en queue de… poisson. "C’est surtout le contenu qui me dérange, entamait, contrarié, le coach français, au terme du revers à Hamoir. On donne quatre buts, surtout celui à la 42e qui remet Hamoir en selle. Nous avons manqué d’agressivité dans le bon sens du terme et de détermination." En résumé, un manque d’humilité qui passe mal. "L’état d’esprit doit changer pour mener à bien notre objectif".