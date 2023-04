Les Namuroises ont hérité de Courtrai pour ce quart de finale de play-off, qui annonce une belle bataille à l’issue incertaine. En effet, chacune des deux équipes l’avait emporté chez elle de quelques points lors de leurs affrontements en saison régulière. "Ce ne sera pas simple mais, qui que ce soit, il faudra battre toutes celles qui se mettront sur notre route jusqu’en finale, lâche d’entrée de jeu Marjorie Carpréaux. Nous devrons nous concentrer sur notre jeu et imposer notre rythme, même si nous connaissons bien nos adversaires."

La meneuse fait référence à de "vieilles" connaissances chez les Belgian Cats qu’elle va retrouver, avec la présence à Courtrai des anciens Namurois Philip et Hanne Mestdagh. À l’instar de "Marjo", le coach et sa fille savent comment gérer ce genre de rendez-vous. "Philip est un excellent entraîneur et il peut compter sur plusieurs joueuses expérimentées comme Hanne ou Ine Joris, qui évolue désormais chez les Cats (NDLR: et qui rejoindra Braine la saison prochaine), explique la Namuroise. Chez nous, les étrangères ont sans doute déjà disputé des séries de play-off mais les plus jeunes ont moins d’expérience. Par exemple, Sarah Dossou, qui est super importante, n’avait pas le même rôle l’an passé."

Si les Mosanes avaient perdu à Courtrai fin décembre, Marjorie Carpréaux ne compte rien laisser passer cette fois, d’autant que Namur a récupéré tout le monde. "Par contre, Courtrai ne sera apparemment pas au complet. Je suis prête à assumer mon rôle de leadeuse sur le terrain, c’est pour ce genre de matches qu’on aime le basket. J’espère continuer sur ma lancée des dernières semaines… et j’espère qu’il n’y aura pas de belle !" Aux Namuroises de mettre KO d’entrée les Courtraisiennes ce mercredi soir. Le retour à Namur étant programmé vendredi, les rencontres vont s’enchaîner très vite.