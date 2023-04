Même déforcé, Jemeppe a fait peur au Barbar

Les Bruxelloises en ont presque été déstabilisées. "En face, ils se demandaient pourquoi une fille comme Mélina Matthijs ne jouait pas. Mais je ne voulais pas prendre de risque, vu sa blessure. Je préférais qu’elle soit là pour le prochain match, dans deux semaines. C’était compliqué, mais j’étais hypercontent des filles, qui ont super-bien joué, en se serrant les coudes et en répondant bien au défi, tactiquement. C’était même leur meilleur match de la saison, avec celui de l’aller."

"Elles restent favorites"

Le résultat a aussi dû plaire aux Namuroises et aux Floreffoises, qui partagent le podium avec le Barbar (avant un certain Floreffe-Namur B, ce samedi soir). "J’ai reçu un message de Jérôme Cornet, me conseillant de continuer d’y aller sans passeuse, rigole le coach jemeppois. Les Ixelloises étaient dans leurs petits souliers, c’est sûr. Mais je pense qu’elles seront championnes, car elles ont toujours un peu d’avance. Même si cela peut parfois vite tourner."

Ses ouailles, elles, peuvent boucler la saison l’esprit serein. "Il nous reste deux derbys, contre Gembloux et à Floreffe. On aura eu beaucoup de malchance au second tour, avec les absences et blessures. Il aura, de ce fait, été moins bon que le premier. Mais les filles ont prouvé, ce week-end, qu’elles savaient encore proposer des prestations de belle facture. Après ce petit exploit, on était d’ailleurs aux anges en quittant la salle", ajoute Fabrice Fossépré, qui va à présent se pencher sur la constitution du noyau 2023-2024. "Je dois chercher quelques renforts, car l’une ou l’autre va peut-être arrêter. Et puis, on avait entamé la saison avec quatorze joueuses et on a vu à quel point ce noyau était amoindri ce week-end." En quantité, mais visiblement pas en qualité !