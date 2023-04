Marathon de Namur: le rendez-vous des régionaux

Epreuve plus accessible

Plus accessible, le 10 kilomètres proposé pour la toute première fois cette année, permet à des athlètes moins à l’aise avec les plus longues distances de profiter de l’ambiance et des infrastructures de cet événement de grande ampleur. Pour Thomas Van Der Kaa, le vainqueur éghezéen, c’est un retour gagnant à la compétition après quelques semaines de blessure. Son homologue féminine, la professeure d’éducation physique namuroise, Sophie Rappe, passe la ligne d’arrivée largement sous les 40 minutes sur un parcours pas si rapide que ça. Du côté du semi, le premier régional est l’athlète du SMAC, Jonathan Godfroid. L’ancien cycliste a parfaitement réussi sa reconversion en s’octroyant la 3e marche du podium et un chrono qui dépasse toutes ses espérances de 1h08'49. Ils sont d’ailleurs plusieurs dans le top 10, avec son coéquipier Adrien Jacquerie 4e, le triathlète andennais Joachim Libois 5e, Cyprien Calmels 6e ou encore Bastien Marinx qui se classe 7e malgré une blessure au dos qu’il traîne depuis quelques semaines. Alors qu’elle n’avait pas de dossard à 48h de l’événement, l’athlète du RC Namur, Valentine Mathy, améliore son chrono de 12 minutes ! Elle franchit la ligne en 1h22'14. Par la même occasion, elle se classe 2e.

Un triathlète 5e

Sur le marathon, le premier athlète de la province namuroise est un triathlète. Firmin Masset, inscrit au Tri-Beauraing, termine les 42,195 kilomètres en 2h37, à la 5e place. Jolie performance pour le Pondrômois de 22 ans, pour qui c’est une première expérience. Cinq minutes plus tard, c’est au tour de Renan Gossiaux, l’athlète Trakks, de franchir la ligne d’arrivée à la 7e place. Ce marathon est pour lui un dernier objectif sur route, avant de retourner dans les bois pour préparer la seconde partie de sa saison, et son objectif ultime, l’UTMB, sur 170 kilomètres. L’athlète du Gembloux Triathlon Club, Timothy Crul, termine juste derrière, à la 8e place. Habituée de l’épreuve, Mathilde Lecaillié, qui court pour les couleurs de l’Ocan, termine à la seconde place, derrière une Française. À noter également la médaille en chocolat d’Anaïs Oulukoff. La Jamboise, qui se fait discrète sur les courses ces derniers mois, boucle son tout premier marathon en 3 h 20. Longtemps 3e, elle doit laisser filer le podium dans la dernière portion de course.