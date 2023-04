Le tennis de Bioul et 5 autres projets namurois dans la liste des subsides aux infrastructures sportives wallonnes

Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables… Le nouveau décret a permis, notamment, de simplifier les procédures et de limiter les frais à engager en amont de l’obtention d’une subvention.

De l’aide pour le foot à Gedinne et Bièvre et pour le tennis à Bioul et la Citadelle

En province de Namur, cela concerne 6 dossiers, qui ont bénéficié d’une promesse ferme de subvention pour cette première analyse trimestrielle de 2023. Deux clubs de football ont ainsi vu leur projet retenu, de même que les installations tennistiques de deux entités namuroises.

Le plus gros des subsides namurois sera celui alloué à la rénovation et à la mise en conformité du système électrique et de chauffage/ventilation du centre sportif de Tabora, à Salzinnes. L’administration communale namuroise devrait bénéficier d’un subside de 330 210 €. La commune de Rochefort sera pour sa part aidée dans l’aménagement d’une infrastructure de quartier à hauteur de 215 180 €.

Au rayon tennis, un premier subside est prévu à destination du tennis club de la Citadelle de Namur dans l’optique de remplacer sa bulle saisonnière et de ses équipements (161 690 €) ainsi qu’un second au profit de l’administration communale d’Anhée dans le cadre de la rénovation des terrains de tennis de Bioul (84 070 €), des installations qui avaient été fortement touchées par les inondations de 2021.

Enfin, les clubs de foot de Gedinne et de Bièvre font également partie de la liste publiée par le cabinet du Ministre Dolimont. Le Royal Stade Gedinnois bénéficiera d’un subside de 34 450 € pour rénover ses poteaux et l’éclairage de ses deux terrains. Le Royal Standard Football Club de Bièvre sera, lui, aidé dans le remplacement de ses installations d’éclairage par du système LED à hauteur de 16 290 €.

Vers la rénovation du terrain de foot de Schaltin

Comme énoncé précédemment, un accord de principe a aussi été marqué pour le subventionnement de 12 dossiers, au stade d’avant-projet. L’administration communale d’Hamois en fait partie, dans le cadre de son projet d’aménagement du stade Saint-Remacle à Schaltin (444 670 €) alors que le voisin marlovanais se retrouve dans la même liste d’avant-projets pour la rénovation du terrain de football synthétique du Royal Marloie Sport (368 440 €).