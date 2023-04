La jeune maman performante sur son premier marathon

"Sergio Colombo, un ami de la famille, m’a proposé de l’accompagner sur l’une ou l’autre course, quand j’avais 17 ans. J’ai testé et instantanément, j’ai accroché ! En tant que Jamboise, j’ai participé au Challenge de la Ville de Namur à plusieurs reprises, avant de le remporter en 2016. Puis, j’ai découvert le triathlon, jusqu’à l’Ironman de Vichy en 2018. De retour à la maison, après toutes ces sensations et émotions extraordinaires, j’ai voulu me refixer un objectif et j’ai décidé de m’inscrire sur le Dernier Homme Debout", raconte la maman. En 2019, avec quelques trails dans les pattes, elle termina deuxième dame de cette épreuve. En 2020, le Covid vient bouleverser ses plans. Puis, Anaïs tombe enceinte. Depuis sa maternité, elle s’entraîne, mais les priorités sont différentes. "Je n’ai plus envie de partir tous les week-ends, ou de passer des heures et des heures à l’entraînement. Je préfère privilégier des moments en famille", précise-t-elle. Pourtant, ce dimanche, l’institutrice primaire a participé à son tout premier marathon et y a décroché la 4e place, en 3 h 20. "J’ai eu l’occasion de faire une préparation marathon avec Florence Goffinet, qui préparait celui de Rome. J’ai apprécié. J’ai donc décidé de faire mon premier marathon. J’ai apprécié, malgré le froid et la pluie. Je pense déjà au prochain, mais ce sera là où il fait chaud", sourit Anaïs.