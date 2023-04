Evrehailles: le Bocq plaît toujours autant

Pourtant, cette année, le soleil n’est pas de la partie. Pluie, vent, boue, sont les invités d’honneur, histoire de durcir encore un peu plus, l’épreuve organisée par le groupe "Bail Run". Cela n’empêche pas la famille Levacq de s’imposer sur la plus petite distance. Chez les Levacq, on demande le frère, Corentin, qui court sous les couleurs de l’Acco, et la sœur, Maëlle, en décrassage une semaine après le Dernier Homme Debout. Corentin s’impose devant Florent Lomba et Sylvain Clarenne. Chez les dames, malgré sa casquette de membre de l’organisation, Kathy Provoost parvient à se hisser sur la seconde marche du podium, devant Melissa Docquier. "C’est la petite fête de famille annuelle et traditionnelle, s’amuse Maëlle. L’after vaut autant la peine que la course. Heureusement que j’aime et parviens à faire la différence dans les descentes (et les glissades) car Kathy est bien meilleure que moi dans les montées".

Avec le Trail du Petit Ballon encore dans les jambes, Jérémy Morren se contente cette année des 24 kilomètres. Il s’isole en tête avec un autre sanglier lustinois, Johan Goubau, avant de parvenir à le décrocher en fin de course. "Johan impose le tempo et quand il impose, ça vole ! Je me rends compte qu’à cette allure, je ne pourrai pas le suivre longtemps. Plus les kilomètres avancent, plus je me sens bien. Johan semble un peu plus dans le mal. On poursuit tout de même ensemble, accord de début de course. Dans la dernière bosse, je laisse Johan pour décrocher la victoire sur cette superbe course". Chez les filles, la victoire revient à Zoé Lumen.

Habitué à l’épreuve, Guillaume Deneffe ne résiste pas à la tentation sur le 36 kilomètres, malgré une série de nuits au boulot, et la préparation d’un 160 kilomètres au Trail Istria dans 15 jours. "Forme pas top, et mauvaises sensations musculaires. Voilà pour les lamentations, débute Guillaume. Sinon, je suis assez étonné de parvenir à creuser un écart important durant la course. Je suis ravi de pouvoir conserver un rythme élevé durant les 2 h 45 de course sans vraiment faiblir". Benjamin Riquet et Damien Libert complètent le podium. Chez les dames, jolie victoire pour Amélie Van Caekenberghe, devant Justine Wenkin et Danielle Froidmont.