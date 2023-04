Villers-Promotion (La Bruyère) s'apprête à fêter deux titres... Et pourquoi pas trois?

Et cette année, trois des six formations alignées font la course en tête, pour le plus grand bonheur des dirigeants dont la présidente Marie-Anne Ghys. L’équipe fanion trône en tête de la division 3 E et, à deux journées de la fin, est déjà assurée du titre. "Durant l’entre-saison, nous avons accueilli Benjamin Lecluselle (C4), Lory Boorloo (C2) et Benjamin Dubucq (C4). Trois joueurs qui nous ont permis de renforcer nos deux premiers quatuors. L’équipe A n’a connu qu’une défaite contre Bunny Chapois et a déclaré forfait lors de la semaine 20 à Philippeville. Le quatuor compte 11 unités d’avance sur le deuxième, Harlue, et retrouvera donc la division 2 qu’elle avait quittée la saison dernière."

L’équipe B, qui avait décroché le titre en division 4 et qui fut vice-championne provinciale au terme de la défunte saison, mène aussi la danse en division 3 A et compte 4 unités d’avance sur le deuxième, Jambes. "La montée est d’ores et déjà assurée et ce quatuor va également coiffer les lauriers car nous avons battu les Jambois à deux reprises."

La formation qui évolue en division 6 est assurée d’accéder à l’étage supérieur et pourrait aussi terminer sur la plus haute marche du podium. "Ce quatuor emmené par notre vétéran Marcel Martin, qui a 90 ans, occupe la deuxième place derrière Gembloux, le leader. Le titre se jouera lors de l’ultime rencontre chez nous, lance Christophe Soumoy. Battus 11-5 à l’aller, les joueurs devront l’emporter 12-4. Si la rencontre se clôture sur un 11-5, il faudra alors compter les sets. Nul doute que les supporters mettront l’ambiance."

Le club à l’indice 158 a perdu son fidèle entraîneur, Luc Hermans, en cours de saison. "Présent chez nous depuis plus de 20 ans, Luc a dû jeter le gant suite à des problèmes physiques. Le comité le remercie pour l’excellent travail réalisé et espère que sa santé va s’améliorer. Benjamin Lecluselle, épaulé par Benjamin Dubucq, a pris le relais au pied levé en cours de saison. Il gérera les séances d’entraînements la saison prochaine aussi."

Le club villersois aligne également deux formations dans le championnat corporatif. "L’équipe fanion trône elle aussi en tête de sa division", assure Christophe. Décidément !

Un tournoi, deux challenges

Villers lance la saison des masters en organisant le 1ertournoi, le 1erdimanche qui suit le 15 août. Le club organise aussi 2 challenges, l’un fin août et l’autre fin juin. Des compétitions qui attirent toujours les pongistes namurois et d’ailleurs.

12 joueurs pour deux équipes

Douze joueurs ont été alignés dans les 2 premières équipes: Michel Pichon, Terry Hamelinck, François Delgrange, Benjamin Lecluselle, Lory Bourloo, Christophe Soumoy, Loïc Laurent, Damien de Valeriola, Benjamin Dubucq, Dominique leroy, Luc Hermans et Céline Robaye.

Le comité se compose de Marie-Anne Ghys (présidente), Damien de Valeriola (vice-président), Christophe Soumoy, (secrétaire), Michel Pichon, (trésorier) et Loïc Laurent (sélectionneur).