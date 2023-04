Saucin quittera Namur la saison prochaine, les play-off débutent mercredi soir à Courtrai

C’est une petite surprise, le Spirou Ladies a annoncé l’arrivée d’Émilie Saucin la saison prochaine. Auteure d’une bonne saison pour son retour parmi l’élite, l’intérieure a décidé de quitter Namur pour retrouver Charleroi, où elle avait découvert la D1. Policière, la joueuse cherche un meilleur équilibre entre basket et vie professionnelle: " Je suis la seule à travailler à côté à Namur alors qu’au Spirou, c’est le cas de plusieurs joueuses. On gagnera sans doute moins de matchs mais la situation sera plus facile à gérer. Avec la Coupe d’Europe en moins et une plus faible charge d’entraînements, j’aurai plus de temps pour moi tout en restant en D1" , explique Émilie Saucin. Enfin signalons que Namur disputera la manche aller des quarts de finale des play-off ce mercredi soir à Courtrai (20h) au Lange Munte. Retour ce vendredi soir (20h30) à Namur, où se tiendrait aussi la belle éventuelle ce prochain dimanche.