Mondial des jeux de paume : La Belgique n’a pas refait le coup de 2014 en finale du llargues

La semaine mondiale des jeux de paume a pris fin samedi après-midi à Alzira (Valence) et l’équipe nationale belge y a glané une seconde médaille, d’argent cette fois après le bronze au jeu international. La Belgique et son capitaine namurois Benjamin Dochier, opposés à la Communauté valencienne en finale du llargues, se sont inclinés devant la force de frappe des serveurs espagnols. "Ce sont nos plus grands concurrents dans cette discipline et ils l’ont encore montré. Nous les avons tenus jusqu’à 2-2 avant qu’ils ne prennent le dessus, explique Pierre Bronchart, le sélectionneur belge. L’Espagne a été très performante et ses joueurs ont été plus puissants que nous au service. Ils servaient quelques mètres plus loin que nous et obligeaient nos frappeurs à prendre des risques. Il faut dire aussi que nous n’avons pas encore commencé notre compétition nationale et que nos livreurs manquent un peu de rythme et de précision." Devant leur public et dans ce qui représente toujours l’apothéose des championnats, les Valenciens ont démontré toute l’étendue de leur talent. "Il n’y a pas qu’au service que l’Espagne a été bonne, elle a aussi été très efficace au rechas et au contre-rechas. L’argent est une belle médaille dans ces circonstances mais il s’agit d’une lutte avec un vainqueur et un perdant… Il y a donc forcément un peu de déception malgré tout. D’autant que nous avions déjà réussi à les battre, chez eux en 2014."