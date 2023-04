Les clubs namurois bienvenus dans les autres compétitions

Relancer un comité dans les règles et dans des délais aussi courts relevait de la gageure. "Certains ont contacté les responsables francophones dans ce but, mais il faut plus que trois personnes de bonne volonté. D’autant que la Ligue veut une structure sérieuse, avec un règlement avalisé et les commissions de championnat, d’arbitrage et de discipline requises. Jusqu’ici, le fait de ne pas être reconnu comme un Comité Provincial officiel permettait une certaine souplesse. On accordait par exemple des dérogations au niveau de la mixité, qui n’est normalement plus autorisée au-delà de 16 ans. Mais nos rencontres étaient considérées comme des matchs amicaux", souligne Caroline Étienne, secrétaire du club condrusien.

"Un mal pour un bien"

Les championnats en cours iront évidemment au bout de cette édition (il reste trois matchs en seniors). Mais les clubs namurois se sont logiquement inquiétés, lors de la récente AG de la Ligue, des possibilités qui leur seraient offertes la saison prochaine. "On peut inscrire nos équipes dans les compétitions officielles du Brabant-Hainaut ou de Liège, ou continuer entre nous via la tenue de matchs amicaux, mais sous la tutelle et selon les règlements de la Ligue", résume Bruno Taillefer, président du club de Namur, dont l’équipe A disputait déjà le championnat de promotion Brabant-Hainaut.

"Cela ne change rien non plus pour l’équipe féminine lancée cette saison, grâce à la collaboration de plusieurs clubs et qui évolue en D1 dames à la Ligue. Elle continuera la saison prochaine, toujours avec Baudouin Dupont comme coach", annonce Caroline Étienne, coordinatrice du Handball Condroz Sambre et Meuse (HCSM), qui chapeaute cette formation.

Pour les autres, l’inscription aux championnats doit être effectuée pour le 31 mai au plus tard. Chaque club (Mettet, Beauraing, Floreffe, Namur, HACCA, HCSM) devra donc se positionner d’ici là. "Ils y réfléchissent beaucoup pour l’instant, surtout pour leurs équipes de jeunes. Envoyer des enfants jouer à Mouscron ou à Visé, c’est s’exposer à des forfaits coûteux, si on ne dispose pas d’un large vivier", prévient Caroline Étienne. "On pourrait toujours faire des tournois entre nous, pour tout ce qui est en dessous des U18", suggère Bruno Taillefer.

"Oui, cela peut poser problème pour les catégories d’âge, mais on n’a pas le choix, enchaîne Éric Wilmot (son club rejoindra le Brabant/Hainaut et n’inscrira plus de U18 en Ligue, plusieurs de ces jeunes montant en seniors). Cette année, dans notre championnat régional, chaque équipe de jeunes jouait trois fois contre les mêmes adversaires. Et, même en seniors, avec seulement quatre formations, on devait procéder à un double aller-retour. Pour moi, cette dissolution, c’est donc un mal pour un bien. Cela peut amener le hand namurois à progresser, sportivement."