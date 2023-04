Le Gishi Jambes s’illustre à l’international

Traditionnellement le judo club de Jambes est un gros pourvoyeur de jeunes talents au niveau francophone et au niveau belge. Nombreux sont ses judokas à s’être illustrés au niveau européen et mondial ainsi que dans les grands tournois. Une levée de jeunes talents, cela se prépare longtemps à l’avance et c’est donc de manière assez cyclique que les Jambois reviennent en haut des podiums. Cela a été le cas assez massivement au dernier championnat de Belgique. Dans la foulée, Cédric Taymans et la fédération francophone de judo ont sélectionné plusieurs judokas du Gishi pour les tournois européens de jeunes chez les espoirs et les juniors. Et sur six sélectionnés au réputé tournoi de Brême - où participent les meilleures nations européennes bien entendu (en ce compris les Ukrainiens, Géorgiens et Azéris) mais également les Canadiens, Australiens, Brésiliens et… Japonais - trois Jambois décrochent une médaille : une d’or et deux de bronze. Ce qui en fait un des tournois les plus relevés du genre.