Deux cents coureurs ont fêté l’Albatros

Le départ des deux distances était sonné séparément: d’abord le 4 km à 14 h 15 puis le 10 km à 15 h. Ce sont 200 coureurs (chiffre tout rond) qui auront participé à l’épreuve. Une participation nettement plus importante que lors des deux premières manches du challenge.

Sur la courte distance, Gauthier Dardenne a obtenu sa première victoire dans le Delobbe, lui qui s’était classé 4e à la Printanière des Poires à Pesche (il n’était pas présent à Cul-des-Sarts), mais aussi sa deuxième de l’année après celle dans le parc de Sautin le 18 mars (hors challenge). Il a ainsi privé Corentin Gondry d’une troisième victoire consécutive dans le Delobbe. "J’ai fait le premier tour à la 3e place puis j’ai su remonter pour revenir sur Corentin dans les deux cents derniers mètres et le précéder de deux petites secondes sur la ligne d’arrivée, raconte-t-il. J’avais d’abord pris un départ prudent car j’avais participé la veille à un décathlon par équipe organisé par par mon école à Jambes. J’avais couru un 1 500 m que j’avais bouclé en 4'40."

+ Les résultats des 4km

Vers un duel Nanni-Baïolet ?

Gauthier pourrait encore venir concurrencer Corentin sur quelques courses. "Je ne ferai pas tout le challenge car j’ai des objectifs sur piste avec mon club de l’ACCo mais Corentin et moi on se retrouvera certainement à l’une ou l’autre occasion. Sur des courses plus roulantes, je pense qu’il est meilleur que moi."

Comme à Pesche, Antoine Nanni s’est montré le plus rapide des coureurs de la longue distance, en s’imposant une nouvelle fois devant son grand ami Bastien Wolf. "On est parti à quatre assez vite puis je me suis retrouvé avec Bastien après une première côte. Puis, dans la deuxième grosse côte, j’ai gardé un rythme constant qui a fait mal à Bastien." Antoine était taillé pour le parcours de l’Albatros. "Il me convenait très bien parce que vallonné avec de nombreux passages dans les bois. La boue ne m’a pas trop dérangé même si c’était fort glissant quand même !"

+ Les résultats des 10km

S’il est beaucoup trop tôt pour faire des pronostics quant à l’issue finale du Mémorial, Antoine, avec ses deux victoires et une deuxième place (à Cul-des-Sarts) sera à coup sûr l’un des prétendants à la victoire. Mais il sera aussi dépendant des intentions de Nicolas Baïolet, absent ce samedi.