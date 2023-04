Couvin: "Se souvenir d’où on vient"

Couvinois et Walhérois ont connu un derby animé avec des occasions d’un côté et l’autre du terrain sans pour autant avoir réussi à faire trembler les filets. " Des regrets ? Non, je ne peux pas dire que j’en ai , avoue l’entraîneur mariembourgeois, Fabrice Lebrun qui retire le positif. Nous sommes toujours invaincus à la maison depuis de longues semaines. Il faut se souvenir d’où on vient, et nous venons d’accrocher coup sur coup les deux premiers au classement ." En rappelant que si le corner donné aux Montois à la fin du match n’avait pas été sifflé, Couvin ne serait pas redevenu mathématiquement relégable. " Pour se retrouver dans une situation favorable fin avril, la donne est simple. Si on réalise un 6/9, nous serons sauvés ." Avec un déplacement au Léopold et la réception de Tournai et Aische pour finir la saison, tout est possible pour les Fagnards. " On va bien profiter du week-end de repos pour recharger les batteries. Le retour de Nicolas Deppe, suspendu ce dimanche, fera également du bien pour les troupes ."