Broos, une piste pour Andenne

À la recherche d’un nouveau staff sportif pour la saison prochaine, Andenne pourrait jeter son dévolu sur Eddy Broos. L’actuel coach de Spy ne prolongera pas l’aventure chez les Écureuils et le binôme qu’il forme avec son T2 et entraîneur des gardiens Olivier Debois fonctionne à merveille. " Oui, j’ai été approché , ne cache pas l’ancien coach de Fernelmont. Mais il n’y a absolument rien de fait. J’ai aussi reçu d’autres propositions et je choisirai le moment voulu. Mais c’est clair, quelle que soit ma décision, j’aimerais continuer à collaborer avec Olivier. Andenne, c’est un beau stade, un club avec du vécu et il y a toujours la présence de Philippe Rasquin. Mais il faut aussi voir le projet derrière et la mentalité des joueurs intéressés par le défi. J’ai 51 ans, je n’ai plus envie d’aller au clash avec des joueurs. Je suis bientôt libre et je ne ferme aucune porte. "