Belle prestation pour Aurélien Lefevre à Paris

Huit semaines d’entraînement

Un marathon qu’il a pu préparer dans son club d’athlétisme de Hannut - dont dix athlètes étaient engagés à Paris - avec Gert Theunis lors d’un programme d’entrainement de 8 semaines. Durant celles-ci, il a pu participer à un semi-marathon qui a donc été une bonne préparation pour lui. En plus de cela, six séances par semaine étaient organisées, avec au programme du footing et du vélo.

Après la belle prestation de ce week-end, le triathlète namurois compte reprendre ses entrainements de triathlon mais également continuer sa préparation de course à pied afin de préparer un semi-marathon et un marathon au printemps.

"Ma prochaine compétition sera peut-être le 20 km de Bruxelles mais je reprends doucement pour ne pas me blesser, les plus grosses distances, je les réserve dans minimum deux mois."

L’athlète ne disputera pas le marathon de Paris l’année prochaine car celui-ci se réserve pour un autre marathon avec un nouvel objectif, passer la ligne d’arrivée sous les 2h25.