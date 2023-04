Cartes jaunes: B. Fraiture, Broutin, Henrot, Bukran.

Buts: Legros (0-1, 29e), Warzée (0-2, 52e), B. Fraiture (1-2, 69e), Defays (1-3, 71e), Kleinkenberg (1-4 pen, 78e).

NISMES: Rousseau, Minet (61e Ghazi), Broutin (75e M.Fraiture), Depotter, Nava Fernandes, Horé, Libert, Delporte (60e Boudin), Dubuc, B.Fraiture, Derenne.

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Hébette (82e Fonteijne), Warzée, Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Ar. Defays, Kosova (74e Dubois), Ax. Defays (64e Gillet), Maillard.

Si d’un côté, on n’a plus rien à gagner ni à perdre (sauf la revanche du match aller, perdu 7-0), de l’autre, on continue à garder le tour final dans un coin de la tête. Le premier tir part du pied de Delporte. Mais les Verts sont aussi bien décidés à mettre le paquet. Nismes reste dangereux. À l’instar de ce tir de Broutin sur le gardien. Trimboli doit revoir certains plans. Et sur corner, Legros est à la bonne place pour mettre au fond. On ne peut affirmer qu’une des deux équipes domine. Si B.Fraiture rate l’égalisation d’un poil, Loup Warzée, lui, ne loupe pas l’aubaine et signe le break (0-2). Mais tout n’est pas fini pour autant. Surtout après l’envoi canon de B.Fraiture, qui ramène les siens dans le rétroviseur du Condrusien (1-2). Les gars de Bendaha mettent la pression. En contre, sur un dégagement de Minet, Ar. Defays s’en va rouler Rousseau dans la farine (1-3). Puis 1-4 sur penalty, par Kleinkenberg.

Damien Trimboli reconnaissait très sportivement: "Le score est un peu fort dans les chiffres. Car Nismes, a fait beaucoup mieux que bien. Mais nous n’allons pas bouder notre plaisir. Ce qui m’inquiète, c’est le nombre de blessés. Et Hébette s’est ajouté. Ce qui m’a obligé à faire monter Fonteijne dans le jeu."