Marathon de Namur : Près de 4000 finishers, Paquet et Fagi les premiers

Sur la plus petite distance, "10 kilomètres Kick Cancer", Thomas Van Der Kaa, qui a pu obtenir un dossard en dernière minute, se montre le plus rapide. Impressionné par son dauphin, le Dhuytois s’impose pour 16 secondes devant Luca Mommart et Dorian Tordeur, qui bat, au sprint, Baptiste Weitkunat. Chez les dames, la victoire revient largement à Sophie Rappe, devant Valérie Stevenne et Lena Delvaux. Le succès est au rendez-vous pour cette première édition d’une plus petite distance lors de ce qui devient un des plus gros événements namurois.

Après un départ fictif sur le pont de Lustin, le départ réel est donné 300 mètres plus loin, légèrement en descente. Invité par les magasins Trakks, Daniel Fagi et sa fougue habituelle semblent destinés à la victoire. C’est sans compter sur Gerd Devos, qui a signé un chrono de 1:06:42 quinze jours plus tôt à Gent, et qui prépare un marathon. Les deux hommes se livrent une superbe bagarre, durant 21 kilomètres et 195 mètres, terminant par un sprint incroyable sur le tapis rouge. Daniel l’emporte, pour une poignée de centièmes de secondes, devant Gerd et l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, Jonathan Godfroid, premier Namurois, surpris de sa performance. L’athlète de l’Aclo, Elodie Van Den Abeele s’impose pour un peu moins de 4 secondes devant Valentine Mathy. Inscrite elle aussi en dernière minute, l’athlète du RC Namur s’octroie une superbe 2e place en 1h22, devant Wendy Lenaert.

Il faut être costaud pour s’élancer sur le marathon namurois. 42,195 km au programme, 100 mètres de dénivelé positif, tout cela dans des conditions compliquées. Et comme si ce n’était pas encore suffisant, Amaury Paquet, le favori, est victime de problèmes gastriques. Rapidement, un petit groupe s’isole en tête. Amaury en fait partie et, à deux reprises, doit délaisser ses partenaires d’aventure pour des besoins naturels. Mais les deux fois, il parvient à les rejoindre pour finalement s’imposer devant le Slovène, Simon Navodnik et Arno Demeerlaere et décrocher sa toute première victoire sur un marathon. Le premier namurois est le triathlète Firmin Masset, qui se classe 5e et s’impressionne lui-même. La Française Coralie Baudoux franchit la ligne en pole position, avec beaucoup d’émotions, devant l’athlète de l’Ocan Mathilde Lecaillié et l’Anglaise Alexandra Houston.

Et si, l’an prochain, l’épreuve se splittait en deux jours ? Cela permettrait d’accueillir encore plus de participants…