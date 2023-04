P2B: Schaltin victorieux à Rochefort, Gedinne-Petigny n'a pas eu lieu

Les "Mauves" prennent l’ascendant et ouvrent le score via Van Crombruggen. Dans la foulée, Damoiseau double les chiffres. À la 35e, Cédric Magis, victime d’un coup de coude, doit être évacué vers l’hôpital. Fadeux le remplace. À la reprise, les Beaurinois mettent la pression et Massart réduit l’écart, avant que Hassani ne rétablisse la parité. Les Fammenois insistent et Massart offre les trois points à ses couleurs.

Bioul 2 – Anhée 4

"Ce résultat ne reflète pas le match", lance Michel Grégoire. Si les Bioulois dirigent la manœuvre, c’est Anhée qui débloque le marquoir, par Joaris. Les Sang et Or répliquent et Descarpentries remet les pendules à l’heure. Juste avant le repos, Nama replace les Ornages au commandement.

À la 50e, Joaris accentue l’écart, mais Bioul n’abdique pas et Dache, sur penalty, relance le suspense. Une tête de M. Alexandre est sauvée à même la ligne et sur un tir de Lincé, Galand signe un super arrêt. Nama consolide le succès visiteur.

Assesse 1 – Pesche 2

Les "Poires" mettent le nez à la fenêtre et Baudaux, bien servi par De Roeck, qui revenait de blessure, déflore la marque. Vers la demi-heure, Gigot double les chiffres. En fin de rencontre, Blasutto sauve l’honneur des Assessois. "Il nous reste des matches contre Tarcienne, Gesves et Flavion, qu’on devra aborder avec la même mentalité", lance Benoît Thiry, le coach fagnard.

Rochefort B 1 – Schaltin 2

Il faut attendre le quart d’heure pour voir Mullens trouver l’ouverture. Rochefort réagit et Wauthy égalise sur penalty. À la 80e, Berny offre les trois points aux "Mauves". "Un but de Wauthy, sur un coup franc direct, a été annulé, mais on ne comprend pas", confie Fabrice Collignon, le T2 rochefortois.

Onhaye B 3 – Gesves 3

Au quart d’heure, Bouterbiat ouvre le score. Peu après, Bodson trompe son gardien, sur une frappe de Bouterbiat. Les Gesvois relèvent la tête et Quevin réduit l’écart. Mais juste avant le repos, Poncelet rétablit les distances. Au second acte, Gesves arrache le partage via Quevrin, sur penalty, et Nicolas.

Gedinne – Petigny-Frasnes remis

Samedi matin, Noël Suray, membre du CP, est venu constater l’impraticabilité du terrain.

Tarcienne – Flavion-Morialmé B remis

L’arbitre a décidé de remettre le match, le terrain étant gorgé d’eau.

Des changements payants à Pondrôme, où Magis est parti aux urgences

Havelange, qui lutte pour son maintien, a caressé la victoire au terme du premier acte, avant de craquer après la pause, à Pondrôme. «Je suis assez fier de mes joueurs, lance Yves Nizet, le président havelangeois. On a poussé les Beaurinois dans leurs retranchements. On a fait le forcing après le 3-2, mais les visités se sont regroupés devant leur but. On rentre bredouilles, mais on va se battre pour éviter la culbute. Je suis confiant, car la mentalité est excellente.»

Pondrôme a offert une belle réplique après la pause, malgré la sortie de Cédric Magis à la 35e. «Il a été victime d’un violent coup de coude et a dû rejoindre les urgences, précise Pierre Devuyst. Son remplacement par Fadeux et la montée au jeu de Matagne ont permis de mieux quadriller le terrain et de renverser la vapeur. On a démontré qu’on pouvait gagner sans notre buteur. Je suis fier de la réaction après la pause.»