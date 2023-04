Les Bleus ont renoué avec la victoire dans un duel à sens unique. "Nous avons encore raté pas mal d’occasions", constate le délégué jambois Michaël Evrard. Les pensionnaires de Mascaux se portent aux commandes au premier acte grâce à un doublé de Hennaux aux 28e et 38e minutes. Même scénario à la reprise avec pas mal de possibilités et deux buts signés Moraux et Vanderstappen aux 61e et 90e minutes.

Jemeppe B 8 – Mazy B 2

Un triplé de Revillod dans les 20 premières minutes permet aux Chimistes de se détacher aisément. Legaz ajoute une 4e rose à la 40e. Juste avant la mi-temps, Clerebaut sauve l’honneur des Gembloutois. Jemeppe va empiler 4 nouveaux buts en seconde armure, des réalisations de Legaz, Greggio, Marchal et Napoleone.

Profondeville B 2 – Moustier B 4

Les protégés de Vincent De Ketelaere font faire preuve de maladresse au premier acte. Une latte de Michaux et un penalty loupé par Humblet auraient pu les voir mener. Ledoux à la 27e et Surinx à la 35e sont plus précis pour les Zèbres. Le penalty mosan réussi par Libert semble relancer la partie à la 46e. Hassani creuse l’écart pour les visiteurs avant que Vanderlinden ne laisse planer un certain suspense. À la 80e, un tir de Nantel dévié scelle le sort des Mosans.

Onoz 3 – Sauvenière B 4

Le Standario s’est fait surprendre à domicile et voit ses ambitions de tour final s’éloigner. C’est pourtant Biondo qui trouve le premier le chemin des filets à la 24e. À la reprise, Pansaert et Theysen vont inverser la tendance. Réduits à dix, les visiteurs vont creuser la distance par Destain à la 67e. Scorniciel rend l’espoir aux visités à la 70e. Le même Destain maintient l’écart à la 81e. Malgré le rush visité, un but de Revillod et une latte, ils ne peuvent sauver un point.

Malonne B 12 – Ham 1

Les Hannetons se sont fait laminer, surtout en 2e période. À la pause, le marquoir affichait 2-1 (Bosseaux et Chapelle pour les Verts, Simon pour les Sambriens). Chapelle (3), Ridole (2), Georges, Fontaine, Van Lippevelde, Sambon et Gustin alignaient les pions au 2e acte.

Salzinnes 0 – Wartet 5

Les Namurois étaient menés 0-2 à la mi-temps sur des buts de Dubois et Bodson. Ils allaient plier physiquement par la suite. Thône, Bodson et Deckers signaient un score de forfait.

Temploux 6 – Flawinne B 2

Le récent champion a fait honneur à son nouveau statut en démarrant les échanges le pied au plancher. En jouant plus vite et plus précis, il ne mettait que 22 minutes pour ouvrir le score. Un doublé de Nazé aux 42e et 45e pliait la rencontre. Entretemps, René Jacques avait réussi de brillantes parades sur un tir du même Nazé et de Van Mol. Ni le but de Rase à la 52e ni celui de Dellpiero ne décourageaient les Gozettis, encore plein d’espoir via le but de Filée à la 65e et les excellentes parades de René Jacques. Calabro d’un subtil lob faisait même 5-2. À la 80e, Dellpiero clôturait le festival des Aviateurs. La fête pouvait (re)commencer. Bon arbitrage du coach flawinnois Jeremy Jacques.